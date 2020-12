Nainggolan atterrato a Cagliari: “Ho letto cose assurde. Finalmente sono tornato, Di Francesco…”

E’ finita per la seconda volta l’esperienza di Radja Nainggolan all’Inter. Il centrocampista belga ha praticamente giocato una sola stagione con la maglia nerazzurra e dopo lo scorso anno in prestito al Cagliari è tornato in estate per giocarsi le sue chance. Di spazio però non ne ha praticamente avuto ed è la prima operazione di questa finestra di calciomercato.

Nainggolan oggi ha svolto le visite mediche per il Cagliari ed inizierà così la sua terza avventura in maglia rossoblù. Pochi minuti fa il belga è atterrato in Sardegna ed ha lasciato altre dichiarazioni dopo quelle di questa mattina: “Voglio far bene in campo e non far parlare di me soltanto perché non gioco e i motivi – riporta Tuttomercatoweb.com – Ho letto cose assurde. Finalmente sono tornato, per la terza volta. Ho parlato con Di Francesco, mi voleva già in estate. Vedo una squadra abbastanza forte e competitiva, è mancata un po’ di continuità ma con tanti giocatori nuovi non è facile. Spero di mettere un po’ di esperienza a disposizione”.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<