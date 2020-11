Social – Amarcord Beccalossi: pubblica una foto dei suoi vecchi scarpini dei tempi dell’Inter

Oggi, gli scarpini dei calciatori durano mediamente poche settimane o poche partite: dipende dai tipi, dalle categorie e dagli utilizzi, ma sono sempre più oggetti quasi usa-e-getta, soprattutto negli ambienti più ricchi e – di riflesso – più sponsorizzati. In contrapposizione a questo, arriva Evaristo Beccalossi, ex asso dell’Inter, di anni sessantaquattro, a pubblicare una foto su Instagram di un suo paio di scarpini utilizzato per un anno con i nerazzurri e ricomparso dal cassetto dei ricordi smarriti.

Attenzione ai dettagli. Scarpini usati per un anno. E ricomparsi a distanza di decadi, a differenza degli scarpini di oggi, usati e buttati quasi a ogni partita. Altri tempi e altro calcio. Scrive Beccalossi: “Giostra della memoria… A distanza di tanti anni ricompare un paio di scarpe mie usate nell’Inter per un anno”. Ecco, di seguito, il suo post:

