Social – Eriksen al Brentford, il saluto dell’Inter: “Per sempre nerazzurro”

Il club nerazzurro: "Felici di riverderti in campo Chris!"

Eriksen è ufficialmente un nuovo giocatore del Brentford . Il danese tornerà così a giocare in Premier League , ma soprattutto tornerà su un campo di calcio.

L'Inter ci ha tenuto a salutarlo così: "Buona fortuna per la tua nuova avventura, Eriksen. Siamo felici di rivederti in campo! Per sempre Nerazzurro"