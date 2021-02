Social – “Barella andrebbe sempre espulso!” Ma Marchisio non molla: la risposta a un follower dopo l’elogio di ieri

Non solo l’endorsement di Claudio Marchisio a Nicolò Barella di ieri sera, non solo la replica del centrocampista sardo all’ex calciatore della Juventus: Marchisio tiene la barra dritta anche verso chi abbia criticato, su Twitter, il suo gradimento verso quello che è autenticamente l’uomo del momento in casa Inter. E, sul punto, si dimostra irremovibile.

Un utente, infatti, risponde così al tweet di ieri sera di Claudio Marchisio, dove l’ex calciatore elogiava il giovane nerazzurro: “Bravissimo, sì, però una partita su due dovrebbe essere espulso ma viene sempre graziato!”, scrive un follower di Marchisio. Il quale risponde: “Perché bisogna trovare sempre qualcosa che non va? Godiamoci i nostri talenti, ne abbiamo bisogno!”. Ecco quindi il tweet di risposta pubblicato da Marchisio:

