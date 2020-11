Social – Vidal guarda avanti e pensa al Sassuolo: “Per ottenere il meglio bisogna passare dal peggio”

Arturo Vidal prova a mettere una pietra sopra l’episodio – la follia – dell’espulsione rimediata contro il Real Madrid. Non che ci sia qualche altra cosa da fare, dopo la crisi di nervi che – nel bel mezzo del primo tempo – ha lasciato mercoledì scorso l’Inter in dieci contro un Real già in vantaggio a San Siro per 0-1: la morale, però, è che tra meno di ventiquattro ore i nerazzurri saranno di nuovo in campo, contro il Sassuolo, e che l’occasione sarà quella giusta per mettere definitivamente una pietra sulla serata di Champions, posto che le sue conseguenze potrebbero ripercuotersi sul prosieguo della stagione.

Intanto, appunto, Vidal prova a guardare oltre. Prova a farlo, segnatamente, sul proprio profilo Instagram, sul quale ha pubblicato una foto grafica pre-Sassuolo-Inter, corredandola della didascalia: “Sii paziente, a volta bisogna passare dalle cose peggiori per ottenere il meglio”. Un messaggio di carica, non c’è dubbio: Vidal traccia la via per arrivare al meglio, anche perché peggio di mercoledì scorso pare difficile poter fare.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<