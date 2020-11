Inter, la squadra è con Conte ma c’è stanchezza. Non è stato un anno facile

Una stagione particolare per tutto quello che è successo, con molte partite ravvicinate ed i problemi extra calcistici. L’Inter di Antonio Conte dopo l’ottimo fine anno – terminato ad agosto con la finale di Europa League – non ha avuto un inizio altrettanto positivo, anzi. La mancata preparazione in estate ha influito sicuramente sui risultati negativi ma non è la sola ragione.

Come analizzato da La Gazzetta dello Sport la squadra, i suoi calciatori, sono pienamente con Conte. Non c’è alcuno scollamento tra i giocatori ed il tecnico, nonostante le prestazioni rivedibili. Gli strascichi della scorsa stagione sono una ragione possibile per le difficoltà di questi tempi. Conte ha sempre chiesto tanto ai propri calciatori, è il marchia di fabbrica del suo lavoro, ma dopo un anno passato con il piede sull’acceleratore la stanchezza fisica e mentale si accusa. C’è sfinimento, ed un altro anno così rischia di bruciare tutta la rosa.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<