Social – Lautaro e Milito, rimpatriata tra allievo e maestro… e non solo

Cena tra campioni

Milito, che era a bordo campo per Amazon in Inter-Real Madrid, non ha perso occasione per ribadire la propria stima nei confronti del Toro, che appena lo ha visto nel pre partita è corso ad abbracciarlo. Lautaro, che sta ormai per prolungare il proprio contratto con l'Inter, sa quanto Diego sia importante nella storia del club e nell'immaginario collettivo dei tifosi, e naturalmente spera di poterne seguire le orme. Sfruttando la presenza dell'ex attaccante a Milano, i due sono poi andati a cena insieme, come testimoniato dal post Instagram dello stesso Milito e, successivamente, anche di Lautaro. Nelle storie del Principe poi si intravede un altra gradita presenza nerazzurra al loro tavolo, l'altro attaccante argentino dell'Inter, Joaquin Correa. Questo il post di Milito, "Una bellissima chiacchierata con i Campioni d'America!":