Social – Skriniar cambia casa. La fidanzata annuncia: “Si trasloca!”

L’Inter è al lavoro per iniziare al meglio la stagione e alla Pinetina i nerazzurri si allenano agli ordini di Antonio Conte. Tra le varie questioni di campo, per Milan Skriniar ci sono altre novità che lo rendono protagonista. Il difensore slovacco, infatti, è alle prese con il trasloco in una nuova casa.

Ad annunciarlo è la modella slovacca Barbora Hroncekova, nonché compagna del centrale dell’Inter. Attraverso il proprio profilo Instagram, ha postato una foto che vede i due impegnati nel trasloco. La bella Barbora è incinta e la nuova casa potrebbe rispettare al meglio le esigenze nel nuovo figlio in arrivo. Skriniar è stato anche spesso al centro di voci di mercato, ma ora sembra essere tornato al centro del progetto di Conte.

