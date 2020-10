Zinho Vanheusden, ex difensore dell’Inter, attualmente allo Standard Liegi, ha debuttato per la prima volta con la maglia del Belgio: per il belga, 76 minuti nell’amichevole contro la Costa d’Avorio. Il 21enne ha espresso le sue sensazioni in un post pubblicato sul proprio account Instagram.

Ecco, dunque, le parole di Vanheusden: “8 ottobre 2020, un giorno che non dimenticherò mai! Orgoglioso di rappresentare il mio Paese“.