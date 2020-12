L’Inter chiude in bellezza il 2020 battendo per 1-2 il Verona e centrando la settima vittoria di fila in campionato. Dopo il triplice fischio finale, la squadra nerazzurra si è lasciata andare a dei festeggiamenti nello spogliatoio.

Marcelo Brozovic, autore dell’assist per il gol vittoria di Skriniar, ha postato su Instagram una foto assieme ad alcuni compagni di squadra. Da Lukaku a Lautaro Martinez e Vidal: grande festa in casa Inter: