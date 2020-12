Verona-Inter, Skriniar (Inter Tv): “Il gol mi mancava. Difesa a 3? Ora mi trovo bene”

Dopo il gol vittoria che ha permesso all’Inter di battere il Verona per 1-2, Milan Skriniar si è concesso ai microfoni di Inter Tv: “Sapevamo che ci aspettava una partita difficile, il Verona è una buona squadra che dà fastidio a tutti. E’ il miglior modo per chiudere al meglio l’anno. Volevo questo gol, mi mancava tanto segnare. Sono contentissimo ma di più per la vittoria”.

L’esultanza con il bacio: “Per la mia ragazza e per la mia bimba”

La difesa a 3: “Mi sento bene, sto lavorando tantissimo. Avevo bisogno di tempo per abituarmi a giocare a 3, sono contento e dobbiamo continuare a così”.

