Verona-Inter, Conte (Sky): “Determinati nel restare in piedi dopo il pari. Mercato? Fatte valutazioni, ora sceglie la società”

Antonio Conte chiude il 2020 nel migliore dei modi: l’Inter ha infatti battuto l’Hellas Verona nell’ultima gara dell’anno solare, grazie alle reti di Lautaro Martinez e Milan Skriniar. Il tecnico si è presentato al Bentegodi con una formazione a sorpresa, schierando Ivan Perisic nel 3-4-3 al fianco del dieci argentino e Romelu Lukaku.

Il tecnico nerazzurro ha commentato la gara ai microfoni di Sky Sport dopo il fischio finale: “Ho visto una squadra quadrata, tosta e determinata: non era facile vincere qui, complimenti a Juric per quello che sta facendo. Volevamo questa vittoria con determinazione, siamo stati bravi a rimetterci in piedi dopo il pareggio”.

Conte torna sull’eliminazione europea: “Rimane una ferita che brucia ancora. Testa a testa con il Milan? Noi dobbiamo pensare a noi provando a fare del nostro meglio, il campionato è più equilibrato rispetto a quello degli anni precedenti”.

Sul mercato: “A me non spetta chiedere nulla, devo solo fare valutazioni che spesso concordano con quelle dei dirigenti. Poi c’è una proprietà che dirà cosa si può dare e non si può fare in base a quelle che sono le possibilità: ci sono situazioni particolari che vanno accettate”.

Conte prosegue: “Ci rivedremo come accade in ogni squadra, saranno fatte ulteriori valutazioni insieme ai dirigenti. Spesso siamo sulla stessa lunghezza d’onda, in estate alcune cose non sono state fatte, vedremo a gennaio. I ragazzi anche oggi hanno dato dimostrazione di poter far bene”.

Il tecnico continua: “A prescindere di cosa manca siamo chiamati a lottare per vincere, è l’obiettivo delle grandi squadre. In campionato è la settima vittoria consecutiva, ci deve dare condizione e morale”.

Su Lukaku: “Romelu è un giocatore come gli altri, non bisogna addossargli responsabilità eccessive. Anche Lautaro ha fatto una grande partita, sono contento per il gol. Ora è giusto riposare e staccare un po’ la spina. “.

