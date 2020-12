Verona-Inter, Conte (Inter Tv): “Testa, qualità e grinta: partita vinta prima di entrare in campo”

Dopo aver battuto il Verona e conquistato la settima vittoria consecutiva in campionato, Antonio Conte si è concesso ai microfoni di Inter Tv per commentare la prestazione dei suoi.

Ecco le sue parole: “Sono contento della prestazione della squadra, volevamo questa vittoria a tutti i costi contro una squadra difficile. C’è stata una grande prestazione di squadra, di qualità, di testa, di cattiveria. Stiamo facendo dei passi in avanti, è stato giusto per tutti, anche per i tifosi, chiudere l’anno con una vittoria. I ragazzi ora devono riposarsi perché ne hanno bisogno”.

Sette vittorie di fila: “Sono molto soddisfatto perché il Verona è una squadra difficile da affrontare. Ma è una vittoria meritata, voluta a tutti i costi. Questa è la cosa più importante. L’abbiamo vinta prima ancora di giocare perché l’abbiamo preparata bene”.

