Social – Zaniolo ancora ko, nuova rottura del crociato. Il sostegno dell’Inter: “Siamo tutti con te”

Non c’è pace per Nicolò Zaniolo, che ha subito un nuovo infortunio al ginocchio e resterà lontano dal terreno di gioco per diversi mesi. L’ex calciatore delle giovanili dell’Inter è uscito dolorante nella partita giocata con la Nazionale contro l’Olanda, con gli esami supplementari che hanno confermato la rottura del legamento crociato.

Sui social è arrivato il sostegno dell’Inter, che ha augurato pronta guarigione al talento con un post pubblicato sul profilo Twitter del club.

