Una marea tutta nerazzurra. È ciò che si abbatterà su San Siro nei prossimi undici giorni: tra Benfica, Juventus in Coppa Italia e Lazio in Serie A, sono attesi tre sold out. Secondo La Gazzetta dello Sport, oltre 225 mila tifosi interisti saranno allo stadio per supportare la squadra nel momento cruciale della stagione. A partire proprio da stasera.

Che sia una gara in cui è più che vietato sbagliare è piuttosto chiaro, soprattutto dopo i fallimenti in campionato. ll popolo nerazzurro lo sa bene e, come ormai di consuetudine negli ultimi anni, ancora una volta è pronto a far sentire la sua vicinanza ai calciatori: oltre ad aver polverizzato tutti i biglietti disponibili (oltre 75000), garantendo alla società verso l’incasso più alto nella storia del club (destinati a essere battuti i quasi 8 milioni della sfida con il Barcellona nel 2019), stasera ci sarà una coreografia su tre anelli per fornire la carica e la spinta necessarie. Ma non solo in Champions: anche in Coppa Italia, mercoledì prossimo (26 aprile) contro la Juve, e in Serie A, domenica 30 aprile alle ore 12.30 con la Lazio, si attende il pienone.

D’altronde, la media di spettatori casalinga in tutte le competizioni supera i 72.500. Il popolo nerazzurro ha già vinto la propria partita, ora tocca all’Inter.