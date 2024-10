Sollievo Zielinski: la previsione sul rientro in campo

La giornata di ieri è stata molto importante in casa Inter. Simone Inzaghi ha innanzitutto lavorato per la prima volta con tutti i nazionali a disposizione dopo la sosta, mettendo nel mirino la trasferta di Roma, ma al tempo stesso Piotr Zielinski ha svolto gli esami strumentali dopo l’infortunio rimediato in Polonia-Croazia.

Per il centrocampista si tratta di un’elongazione ai flessori della coscia destra, quindi non c’è lesione. Per i nerazzurri si tratta di un sollievo, visto che c’era il timore di un problema più serio. Secondo La Gazzetta dello Sport, è un infortunio di lieve entità: Zielinski salterà sicuramente Roma-Inter, ma punta a tornare fra i convocati contro lo Young Boys (mercoledì 23) o al più tardi con la Juventus (domenica 27).