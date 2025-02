Sommer out: Inzaghi ha scelto il NUOVO terzo portiere dell’Inter

L’infortunio di Yann Sommer ha complicato in modo evidente i piani dell’Inter. Lo svizzero sarà indisponibile in una fase molto delicata della stagione nerazzurra. Non solo, perché la sua assenza aumenta l’emergenza in un reparto già ridotto all’osso.

Da diverse settimane, infatti, è indisponibile anche Di Gennaro. Pertanto, al momento Inzaghi può contare sul solo Josep Martinez, arrivato in estate. Alla Prima Squadra, non a caso, è stato già aggregato da tempo il classe 2005, Alessandro Calligaris, che ora diventerà il vice dello spagnolo.

Il ruolo di terzo portiere, invece, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, Inzaghi dovrebbe affidarlo a un altro giovanissimo: Matteo Zamarian, che compirà 18 anni solo il prossimo giugno.