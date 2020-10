SONDAGGIO PI – Voto al mercato dell’Inter? I tifosi ampiamente soddisfatti: i risultati

E’ stato un mercato importante per l’Inter. In entrata c’è da registrare il grande colpo Hakimi, che nelle prime uscite ha fatto subito vedere di non essere secondo a nessuno nel suo ruolo. Sono arrivati calciatori d’esperienza, come Kolarov e Vidal su tutti, ma anche ‘nuovi’ giovani come Pinamonti. Anche in uscita sono state fatte operazioni importanti, con diverse cessioni che hanno agevolato le manovre in entrata.

Ieri la redazione di Passioneinter.com ha lanciato un sondaggio ai propri lettori e ascoltatori, chiedendo un proprio parere sul lavoro svolto da Marotta e Ausilio in questa finestra di mercato. Il giudizio è ampiamente positivo: ecco i risultati.

Twitter: voto 7 (30%), voto 8 (22%), voto 5 (17%)

Telegram: voto 7 (39%), voto 8 (34), voto 6 (15)

