Social – Rafinha al PSG: che bello rivedere “papà” Icardi!

Rafinha, ex calciatore dell’Inter, è riuscito a trovare una sistemazione. Il centrocampista infatti, che era “prigioniero” del proprio contratto al Barcellona, si è accasato al PSG, dove ha riabbracciato Mauro Icardi, ex compagno nella breve parentesi in nerazzurro.

Rafinha ha dimostrato tutto il proprio affetto per l’argentino in un post sul proprio profilo Twitter in cui lo chiama addirittura scherzosamente “papà”.

