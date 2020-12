Qatar 2022, sorteggiato il girone dell’Italia nelle qualificazioni mondiali: pericolo Svizzera

È stato sorteggiato quest’oggi il girone dell’Italia in vista delle qualificazioni al prossimo mondiali, che si terranno nell’inverno del 2022 in Qatar. Pericolo principale, per la formazione azzurra di Roberto Mancini, è la Svizzera allenata dall’ex tecnico della Lazio Vladimir Petkovic.

Da tenere d’occhio anche Bulgaria ed Irlanda Del Nord, mentre meno temibile appare la modesta Lituania.

Di seguito tutti i gironi:

