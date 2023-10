Spalletti costretto a far riposare Bastoni? Le sue condizioni

Ultimo impegno cruciale nelle qualificazioni europee per l’Italia di Luciano Spalletti, che a Wembley, domani sera, affronterà l’Inghilterra. Il tecnico, però, potrebbe essere costretto a farlo senza uno dei suoi pilastri difensivi: Alessandro Bastoni.

Lo riporta La Gazzetta dello Sport, che racconta di come la presenza dell’altro difensore dell’Inter, Francesco Acerbi, non sia in discussione, a differenza di quella suo reparto di compagno. Mancini e Bastoni, infatti, si contenderanno il posto fino all’ultimo, dal momento che il giocatore nerazzurro sembra essere uscito un po’ acciaccato dalla sfida contro Malta. Non è da escludere anche l’ipotesi Scalvini.

L’opinione di Passione Inter

Da capire domani, allora, se Bastoni sarà arruolabile o meno. Una sua presenza in campo, infatti, rappresenterebbe una buona notizia per l’Inter e per Inzaghi, dal momento che escluderebbe problemi fisici di natura rilevante anche in ottica nerazzurra.