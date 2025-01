Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel post-partita di Sparta Praga-Inter 0-1, per commentare la vittoria dei nerazzurri nella 7a giornata del girone di Champions League. Queste le sue parole:

QUALIFICAZIONE – “Siamo vicini a un grande risultato? Assolutamente. Un risultato fatto di grandissime prestazioni. Ci manca ancora un punto, ma il destino sarà nelle nostre mani. Questo cammino non era scontato. Abbiamo fatto queste 7 partite nel modo giusto e adesso ci manca questo passo. Sono molto soddisfatto della prestazione, per quello che abbiamo fatto sul campo e su come siamo rimasti concentrati su una partita impegnativa. Sappiamo da che serie di partite veniamo. Sono soddisfatto e ho fatto i complimenti ai ragazzi e li faccio ai tifosi, che per loro viaggiare ogni 2 giorno e mezzo, come per noi, non è semplicissimo, ma erano tantissimi anche stasera”.

RISULTATO IN BILICO – “L’avevamo chiusa, il fuorigioco di Dimarco è di un tacchetto. Abbiamo creato. Dopo il gol pensavamo che la partita si potesse mettere bene, ma loro sono rimasti chiusi e non è stata semplice. Nel secondo tempo abbiamo alzato il ritmo e dovevamo fare il secondo gol”.

CONCENTRAZIONE – “Dovevamo avere grandissima concentrazione e determinazione. Loro sono fisici, non giocavano dal 15 dicembre e ritrovarli dopo 40 giorni non ti faceva sapere cosa incontravi. Siamo stati bravi e concentrati anche sulle palle inattive, abbiamo rischiato poco e negli altri casi è stato molto bravo il nostro portiere”.

ASLLANI – “Troppe critiche? Secondo me sta facendo ottime, chiaramente nel suo ruolo ha davanti Calhanoglu. Sta lavorando molto bene in questo periodo, si fa sempre trovare pronto. Poi ci può stare sbagliare qualche partita, capita anche a Calhanoglu. Con l’Empoli ha fatto una grande gara e stasera senza ammonizione lo avrei lasciato in campo perché sta molto bene ed è lucido nelle scelte e concentrato nelle cose che gli chiedo. Ha la massima fiducia mia e della società, puntiamo molto su di lui”.