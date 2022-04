Spezia-Inter, le PAGELLE live del match di campionato

I voti dei nerazzurri in campo

Pietro Magnani

HANDANOVIC 6,5 - Reattivo e pronto sull'erroraccio di Perisic nel bloccare 1 contro 1 Gyasi.

D'AMBROSIO 7- Attento in difesa e pericoloso in attacco, anche se a gioco fermo il palo di Dzeko arriva su un suo inserimento offensivo. Dalla parte sua e di Dumfries però lo Spezia spinge e fa paura: fatica a contenere la brillantezza dei calciatori avversari. In avanti però è un fattore: sponda bellissima in area di rigore per il gran goal di Brozovic.

SKRINIAR 6,5 - Avvio ordinato di Skriniar, svetta in area togliendo qualche castagna dal fuoco sui tanti cross cercati nel primo tempo dai padroni di casa. Di testa sono tutte sue.

BASTONI 6 - Spinge molto in fase offensiva, sfrutta la giornata titubante di Perisic per prendersi la scena a sinistra e giocare quasi da ala aggiunta.

DUMFRIES 5,5 - Si vede poco in avvio, spinge poco e come tutta l'Inter sembra titubante. Restando tanto arretrato, dà fiducia allo Spezia che dalle sue parti prova a sfondare. Quando avanza sembra meno fresco e pimpante del solito, impreciso e poco convinto. Dalle sue parti lo Spezia spinge tanto e crea qualche grattacapo alla difesa nerazzurra. Ha una bella palla a fine primo tempo per il raddoppio ma invece di sfruttare la propria carta forte, la potenza, prova a piazzarla con un rasoterra che però gli esce debole e poco angolato.

BARELLA 6,5 - Avvio volitivo di Barella, sicuramente il più attivo e concentrato in mezzo al campo. Preciso e puntuale, corre tanto in tutta la mediana per ricucire.

BROZOVIC 7,5 - Al solito il faro del gioco, l'unico che prova a inventare qualcosa e far girare la squadra nei primi 15 minuti. Chiude un goal quasi fatto nel momento migliore dello Spezia e regala uno dei goal più belli della stagione con un sinistro chirurgico e violentissimo al volo. Autentico fattore in entrambe le fasi.

CALHANOGLU 6,5 - Parte poco lucido, sbagliando un paio di appoggi piuttosto facili per i compagni. Cresce alla distanza diventando pericoloso con il passare dei minuti, l'unico che prova più volte a tirare in porta.

PERISIC 5,5 - Spalanca la porta a Gyasi con un errore non da lui, bravo Handanovic a chiudere lo specchio in uscita. Parte piuttosto basso, quasi da terzino di una difesa a 5, concedendo campo allo Spezia. Impreciso e sbadato, non è la solita arma in più, anche se con il passare dei minuti cresce cercando qualche sortita offensiva.

DZEKO 6 - Lo Spezia pressa molto e fa fatica a servire come vorrebbe di sponda Correa nei primissimi minuti. Anche se colpito a gioco fermo. il palo da pochi metri è un errore non da centravanti. Si riprende dopo l'errore, triangolando bene con Calhanoglu e creando una aziona pericolosa. La squadra si appoggia sempre a lui per respirare ed il solito lavoro di aiuto per i compagni si sente parecchio.

CORREA 6 - Meno nel vivo del gioco rispetto alla gara con il Verona, triangola spesso con Dzeko ma non riesce ad accendere la luce come ci si potrebbe aspettare da uno come lui. Da un suo bello strappo comunque nel finale di primo tempo nasce un'occasione molto pericolosa, non finalizzata da Dumfries.

INZAGHI 6 - La squadra parte meno pimpante rispetto alla partita col Verona. L'Inter tiene sì il pallino del gioco, ma il possesso palla è sterile e lento, prevedibile. Gli esterni di centrocampo restano tanto, troppo bassi e la manovra offensiva ne risente. Così facendo poi lo Spezia prende coraggio e spinge con convinzione di poter fare male