Sponsor Inter, Evergrande torna in pole: contatti continui con la famiglia Zhang. Samsung e Hisense inseguono

Novità importanti dalla Cina, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, attorno al main sponsor dell’Inter che prenderà il posto di Pirelli.

Evergrande sarebbe infatti di nuovo in pole. Ci sono stati contatti recenti con Hisense e con Samsung e i due colossi non vanno considerati fuori dalla corsa, ma dalla Cina si vocifera che l’azienda di Xu Jiayin sia al momento in vantaggio. I contatti con la famiglia Zhang sono continui, qualcosa si sta muovendo in concreto.

