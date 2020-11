CdS – Eriksen, l’Inter ha deciso: via a gennaio ma non in prestito. Le big di Premier League alla finestra

La rottura tra l’Inter ed Eriksen appare piuttosto netta e da qui a gennaio, salvo clamorosi colpi di scena, sembra scontato un addio nella finestra invernale di mercato.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’Inter vorrebbe venderlo o inserirlo in un’operazione per arrivare ad un altro centrocampista. Eriksen è a bilancio per 25 milioni di euro, per questo al momento i nerazzurri dicono no al prestito.

L’ex Tottenham potrebbe tornare in Premier League: Manchester United e Arsenal sono interessate, attenzione anche all’ipotesi Chelsea.

