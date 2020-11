Vidal trascina il Cile: “Felice per i due gol, ora testa al Venezuela. Dobbiamo andare ai Mondiali”

Arturo Vidal ha trascinato con una doppietta il Cile, nella sua prima vittoria nel girone sudamericano di qualificazione ai prossimi Mondiali del 2022 in Qatar.

Il centrocampista nerazzurro, dopo aver siglato un eurogol contro il Perù, si è concesso ai microfoni della stampa al termine della partita. Ecco le sue parole riportate da lacuarta.com: “Sono contento per i due gol ma la cosa più importante resta la Nazionale. Abbiamo vinto in casa, ora dobbiamo subito pensare alla sfida col Venezuela. Sappiamo che tutte le squadre sono molto difficili da affrontare, ma dobbiamo giocare al 100%. Non possiamo perdere punti come abbiamo fatto nelle qualificazioni precedenti. Dobbiamo andare a un altro Mondiale”.

