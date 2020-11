Cile, il ct Rueda: “Sanchez in campo? Non abbiamo corso rischi. Sull’infortunio in allenamento…”

Alla fine Rueda, commissario tecnico del Cile, non ha risparmiato totalmente Alexis Sanchez dopo il problema accusato in allenamento nei giorni scorsi che ha fatto arrabbiare l’Inter.

Il Niño Maravilla è infatti stato mandato in campo nei minuti finali della sfida contro il Perù. Al termine della partita, Rueda ha parlato di Sanchez ai microfoni della stampa. Ecco le sue parole riportate da lacuarta.com: “Si è parlato tanto delle sue condizioni fisiche. Lo volevamo in campo per 15 o 20 minuti, posso dire che Alexis è entrato in un momento opportuno della gara. Infortunio? Aveva svolto una fase di riscaldamento molto impegnativa. L’importante era dargli continuità e minuti senza rischi”.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<