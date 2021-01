I « main sponsor » di alcune delle squadre di Serie A !

Ecco a voi una raccolta di alcuni degli sponsor delle squadre della nostra amata Serie A, con qualche approfondimento su queste aziende!

Come forse saprete, la Juventus ha rinnovato da poco il contratto con « Jeep » (un’azienda produttrice di automobili che ormai tutti noi conosciamo), come sponsor principale, fino alla stagione 2023/2024 a una fantastica cifra di 45 milioni circa a stagione!

Sponsorizzazione nel calcio italiano

Per quanto riguarda il Sassuolo, lo sponsor « Mapei » è stato sicuramente determinante e continuerà ad esserlo. Nelle ultime cinque stagioni è stato senza dubbio una delle cause di crescita del club dal punto di vista finanziario! Non a caso, grazie a Mapei ora il Sassuolo ha uno stadio di proprietà! Molti di voi non sapranno che Mapei è una società italiana, ebbene sì! Si tratta di un’azienda che opera nella produzione di materiali chimici destinati all’edilizia. Inoltre, si è sempre impegnata nell’ambito della beneficienza e dell’aiuto al prossimo, ovviamente è un tratto che li contraddistingue, onore a loro !

I club milanesi e i loro sponsor

Il Milan continuerà ad avere come sponsor principale « Emirates » fino alla stagione 2022/2023 portando nelle casse del club ben 10 milioni a stagione; purtroppo meno dei 14 milioni del precedente contratto. Che dire: Emirates è nota a tutti, stiamo parlando di una delle compagnie aeree più famose al mondo, nata nel lontano 1985 !

Rimanendo nella stessa area geografica, per l’Inter e il suo main sponsor « Pirelli » è l’ultimo anno insieme! La Pirelli è una famosa azienda produttrice di pneumatici, certamente qualcosa che serve a tutti al giorno d’oggi! Senza degli pneumatici nuovi e di qualità non potremmo sfruttare al meglio le nostre auto di ultima generazione ! È qua che entrano in gioco anche loro produttori di pneumatici per auto e moto. Se ci tenete alla vostra auto, comprate sempre pneumatici di alta qualità !

Sponsorizzazione nella Città Eterna

Per finire, anche per la Roma sembra che non ci sarà un rinnovo con l’attuale main sponsor « Qatar Airways » che negli ultimi tre anni ha sfornato più di 40 milioni al club giallorosso. Anche in questo caso stiamo parlando di una compagnia aerea, in particolare del Qatar, come dice il nome stesso.