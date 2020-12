Stepanenko suona la carica: “Vogliamo la vittoria. Tutto è nelle nostre mani”

Manca sempre alla gara di questa sera tra Inter e Shakhtar Donetsk. Un appuntamento da non sbagliare, per i nerazzurri come per gli ucraini. In palio, per entrambe le squadre, c’è il primo vero obiettivo della stagione: il passaggio del turno agli ottavi. Un risultato che il popolo interista non conosce dalla stagione 2011-12.

Oggetto del desiderio anche della formazione ucraina, che l’anno scorso non riuscirono nell’intento. Questa stagione, però, l’obiettivo è solo uno. Lo ha confermato Taras Stepanenko: “Dobbiamo vincere. Tutto è nelle nostre mani“, ha dichiarato il centrocampista al programma ucraino Football News.

Il centrocampista ha poi anche parlato sulla possibilità del biscotto tra Real Madrid e Borussia Moenchengladbach: “È chiaro che stiamo calcolando tutte le possibile opzioni. Sarà difficile seguire l’evolversi della gara visto che giocheremo in contemporanea. Noi, però, dobbiamo iniziare dai nostri doveri“, ha concluso.

