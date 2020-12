Sky – Inter-Shakhtar, speranze per Barella: sta meglio, possibile provino a San Siro prima di decidere

A poche ore dal fischio d’inizio di Inter-Shakhtar Donetsk una notizia tanto inaspettata quanto bella getta un raggio di sole sul cielo di Appiano Gentile. Stando a quanto riportato da Sky, le condizioni della caviglia di Nicolò Barella sembrano essere migliorate, tanto che Antonio Conte starebbe pensando di rimandare la decisione finale sulla formazione ad un provino da effettuare sul campo di San Siro. Sarà in quel momento, infatti, che il tecnico e il giocatore stabiliranno se le condizioni fisiche gli permetteranno di partire da titolare o di essere quantomeno in panchina.

La caviglia per fortuna non ha subito lesioni. In caso di forfait, come già riportato da ieri, il probabile titolare al suo posto sarà Christian Eriksen. Ma ora, a cinque ore dal via, mister Conte sembra credere davvero al recupero dell’italiano.

