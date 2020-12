Shakhtar, Dentinho e Trubin: “Inter squadra forte, partita difficile. Ma non vogliamo l’Europa League”

Il pallone che questa sera rotolerà sul prato di San Siro scotterà più del solito. Per l’Inter, ma anche per lo Shakhtar Donetsk. La posta in gioco è altissima e bramata da entrambe. Il passaggio agli ottavi di Champions è un obiettivo fondamentale per il prosieguo della formazione nerazzurra come per quella ucraina.

Un obiettivo da non fallire, come sottolineato da Dentinho: “Sarà una partita estremamente difficile, perché l’Inter è una squadra molto forte. Siamo preparati, i nostri avversari li conosciamo molto bene. Ci deve essere una grande gara. Siamo completamente concentrare sul fare gol ed andare avanti“, ha dichiarato il trequartista brasiliano a Shakhtar News.

A caricare la squadra ci pensa Anatolij Trubin: “Lo Shakhtar si pone sempre l’obiettivo di qualificarsi agli ottavi di Champions. Credo che abbiamo tutti le possibilità ed i presupposti per farlo. Sono sereno e fiducioso, perché credo in ognuno di noi e nelle nostre forze. Nessuno sarà felice se dovessimo andare in Europa League. Tutti siamo pronti per il passaggio del turno“.

