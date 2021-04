Accadde Oggi – 28 aprile 1963: Grande Inter, primo Scudetto. Comincia l’epopea

Battendo la Juventus si apre ufficialmente l'era d'oro della Grande Inter

Ce ne sarebbero, oggi, di cose da scrivere: per esempio, ci sarebbe da ricordare la sconfitta del 28 aprile 2010 al Camp Nou, quella contro il Barcellona che consentì all'Inter di accedere alla finale di Champions contro il Bayern Monaco. E poi, sempre oggi, si potrebbe parlare appunto dell'oggi: del possibile Scudetto numero 19, del ciclo che Antonio Conte vorrebbe aprire sulla panchina nerazzurra. E invece, qui, oggi, parliamo di un altro ciclo, un ciclo che si aprì esattamente 58 anni fa, e che ormai è stato consegnato urbi et orbi alla storia del calcio: quello della Grande Inter di Helenio Herrera, che il 28 aprile 1963 batteva la Juventus per 0-1 vincendo lo Scudetto numero 8. Il primo di una lunga serie di trionfi.