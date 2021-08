Accadde Oggi – 10 agosto 2020, Bayer Leverkusen-Inter 1-2: Barella e Lukaku stendono i tedeschi

Con quella vittoria la squadra di Conte si qualificò alla semifinale

Lorenzo Della Savia

E' agosto 2020, l'Inter è in campo per una partita ufficiale ma - dettaglio - non si tratta di una partita di inizio stagione: si tratta, bensì, della fine di un'annata travagliata e funestata dal Covid, proprio come fu la stagione 2019-2020. Tornare sul punto non serve a nulla, perché l'argomento è saturo in un tessuto sociale che, semplicemente, del Covid e della pandemia non ne può più. E tuttavia, siamo qui a ricordare come un anno fa l'Inter fosse in campo per la fase finale dell'Europa League, inseguendo un trofeo perso solo in finale contro il Siviglia.

Il 10 agosto 2020, l'Inter scendeva in campo a Dusseldorf - in campo neutro - contro il Bayer Leverkusen, per la sfida valevole per i quarti di finale a turno unico della seconda competizione europea per club. I nerazzurri partono subito forte: al 15esimo minuto passano in vantaggio con Barella al termine di un'azione propiziata anche da un colpo di tacco di Lautaro Martinez per Ashley Young, e al 21esimo minuto c'è il raddoppio con l'assist di Young per Lukaku che - da terra - riesce nell'impresa di battere Hradecky.

Al Bayer Leverkusen, tuttavia, per accorciare le distanze, basta molto poco: al 24esimo minuto, infatti, Havertz riceve palla nell'area nerazzurra e, con un tiro da distanza ravvicinata, spedisce il pallone in rete per l'1-2. Il Bayer accorcia le distanze, ma accade tutto sostanzialmente nel primo tempo: perché 1-2 è anche il risultato su cui si concluderà la partita, che spedirà l'Inter dritta in semifinale contro lo Shakhtar Donetsk. Contro gli ucraini arriverà una sonora vittoria per 5-0: sarà solo l'atto finale a non sorridere, purtroppo, ai nerazzurri.