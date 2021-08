TS – Inter cauta sulle condizioni di Sanchez: può tornare a settembre

L'attaccante cileno potrebbe saltare le prime due di campionato della nuova stagione

Come ci si poteva aspettare, il doppio infortunio rimediato in nazionale nel mese di giugno, ha restituito all'Inter un Alexis Sanchez in condizioni poco brillanti. Sin dal suo arrivo, infatti, lo staff tecnico di Simone Inzaghi ha preparato per lui un lavoro personalizzato per evitare il rischio di dannose recidive in una zona delicata come il polpaccio. Ad ogni modo, secondo quanto riferito questa mattina da Tuttosport, i tempi del suo recupero si sarebbero allungati a tal punto che per rivederlo tra i convocati Simone Inzaghi potrebbe dover attendere il mese di settembre, rinunciando dunque al cileno per le prime due di campionato.