CdS – Inter, obiettivo Dumfries per l’esordio in campionato: nuova offerta al Psv

Il laterale olandese è il primo obiettivo per la corsia di destra

Una parte del budget in arrivo dalla cessione di Romelu Lukaku e che verrà destinata al mercato , sarà investita dall' Inter per rinforzare quel vuoto che l'addio di Achraf Hakimi ha lasciato sulla corsia di destra ormai da qualche settimana. Dopo aver flirtato con Naithan Nandez per diverso tempo, adesso Denzel Dumfries è tornato ad essere l'obiettivo numero uno dei dirigenti, i quali vorrebbero chiudere il suo acquisto già entro questa settimana così da poterlo consegnare a Simone Inzaghi per l'esordio del 21 agosto in campionato contro il Genoa.

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport in edicola questa mattina, l'Inter vorrebbe sborsare circa 13/15 milioni di euro per il terzino olandese e starebbe preparando una prima offerta ufficiale da 10 milioni più tre di bonus. Il Psv Eindhoven chiede inizialmente una somma tra i 15 e i 20 milioni di euro, senza trascurare le enormi pressioni che Mino Raiola sta facendo da diverso tempo. Dumfries nel frattempo ha già accettato la destinazione nerazzurra e non vede l'ora di poter completare l'affare per intraprendere questa nuova affascinante avventura in un campionato importante come quello italiano.