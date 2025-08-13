Stramaccioni: “Inter per lo Scudetto con o senza Lookman”

Intervistato questa mattina sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, Andrea Stramaccioni ha parlato della nuova Inter che sta nascendo dal mercato. Oltre all’approdo di Cristian Chivu in panchina, il club sta infatti lavorando per rinforzare l’organico rispetto alla passata stagione e soprattutto favorire le rotazioni alla vigilia di un’altra annata che si prospetta impegnativa e ricca di partite.

L’ex tecnico nerazzurro ha parlato dunque delle chance scudetto dell’Inter alla luce delle ultime indiscrezioni: “Per i nerazzurri Lookman sarebbe un innesto fondamentale in chiave scudetto per diversi motivi: intanto renderebbe ancora più completo l’attacco dell’Inter. Merito della sua abilità nell’uno contro uno, delle sue qualità nello stretto e nella sua capacità di decentrarsi a sinistra. Questo permetterebbe a Chivu una lettura tattica in più e gli permetterebbe di mantenere il livello alto nelle rotazioni, soprattutto in vista della Champions League. L’anno scorso, questa mancanza di alternative a Lautaro e Thuram, è costata punti decisivi. Se non dovesse arrivare, comunque, l’Inter resterebbe una squadra competitiva e alla pari col Napoli. Se la potrebbe giocare per il titolo anche senza di lui”.