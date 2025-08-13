Asta per Asllani: nuovo tentativo oltre il Torino

Si è improvvisamente risvegliato il mercato intorno al nome di Kristjan Asllani. Dopo uno stallo durato diverse settimane, il centrocampista albanese sta riscuotendo parecchia attenzione specialmente in Italia. Complici anche le buone prestazioni evidenziate sin qui nelle prime amichevoli, l’ex Empoli ha attirato ben due proposte importanti.

La prima è quella del Torino, pronto ad imbastire una trattativa con l’Inter pur di regalare a Marco Baroni un nuovo regista per il suo 4-3-3. La seconda, invece, è quella del Bologna, tornato con forza sul classe 2002 dopo timidi sondaggi avanzati nel mese di luglio. Il ds Sartori, non a caso,, ieri era presente a Monza ed ha osservato da vicino la prova del centrocampista.

Tra Inter e Bologna, come riportato da Alfredo Pedullà, ci sono stati contatti diretti per Asllani. Il club nerazzurro, che per il suo cartellino chiede 18 milioni di euro, non esclude comunque il Torino dalla corsa al centrocampista albanese.