“Leoni ha detto sì”: accordo in arrivo, lascia l’Italia

Si sta per infrangere il sogno interista che porta a Giovanni Leoni. Il difensore di proprietà del Parma, infatti, sta per salutare il club emiliano ed il calcio italiano. Il centrale, obiettivo dell’Inter da oltre un anno, ha infatti accettato la ricca proposta del Liverpool che in queste ore sta definendo l’intesa con i gialloblù per il trasferimento definitivo del classe 2006.

La conferma è arrivata da Fabrizio Romano che ha riportato i dettagli dell’affare: “Il Liverpool lavora per avere ora Giovanni Leoni e non per l’estate 2025. Il club è in trattativa avanzata per avere subito il difensore, non è mai stata in discussione la possibilità di rimanere in prestito in Italia. Farebbe parte della squadra di Arne Slot con effetto immediato, il difensore italiano di 18 anni è considerato un grande talento. I dialoghi tra i club sono in corso, Leoni ha già detto di sì al progetto del Liverpool e presto potrebbe arrivare l’accordo”.