Perché Taremi può accelerare l’arrivo di Lookman all’Inter

Le strade di Ademola Lookman e Mehdi Taremi potrebbero incredibilmente incrociarsi nei prossimi giorni di mercato. Due destini diversi per due calciatori in questo momento protagonisti in uscita rispettivamente da Atalanta e Inter. I due attaccanti difficilmente saranno compagni di squadra nella prossima stagione, ma dai movimenti dell’uno può dipendere il futuro dell’altro.

Come scritto da Tuttosport questa mattina, infatti, Taremi potrebbe essere la chiave per sbloccare l’approdo di Lookman all’Inter. In queste ore, infatti, l’Atalanta si trova a Londra per chiudere l’acquisto di Rodrigo Muniz, attaccante brasiliano che prenderà il posto lasciato da Retegui. Il Fulham, che sta trattando il suo addio con i bergamaschi, allo stesso tempo avrebbe individuato un suo sostituto.

Si tratta chiaramente di Taremi, primo nome sulla lista del club londinese per l’attacco. Con l’iraniano bisognerà solamente superare l’ostacolo ingaggio, considerati i 3 milioni guadagnati all’Inter che vengono considerati troppi da parte del Fulham. Una volta risolti questi dettagli, si potrà innescare un effetto domino che Lookman spera possa finalmente portarlo a Milano.