Il nuovo colpo dell’Atalanta SBLOCCA l’addio di Lookman

La posizione di ferro dell’Atalanta intorno ad Ademola Lookman potrebbe improvvisamente cambiare nelle prossime ore. Il club bergamasco, infatti, si trova in questo momento a Londra per tentare di chiudere un colpo in attacco dal Fulham. Il profilo individuato è quello di Rodrigo Muniz, attaccante brasiliano che andrebbe a prendere il posto di Retegui nell’organico.

Nonostante non si tratti di un sostituto di Lookman, potrebbe comunque agevolare la cessione del nigeriano. Come scritto da Tuttosport, se la trattativa con i londinesi andrà in porto, “l’Atalanta potrebbe finalmente riaprire i discorsi per Lookman”. In particolare, i Percassi potrebbero fare il prezzo del cartellino atteso dall’Inter da oltre un mese alzando l’asticella sui 55 milioni.

Da Viale della Liberazione tale cifra viene considerata fin troppo elevata, anche se il club nerazzurro potrebbe spingersi tra bonus e una giovane contropartita sui 50 milioni. Non vi sono ancora novità sostanziali tra Inter e Atalanta, ma questa spedizione a Londra – dove peraltro si trova Lookman – potrebbe portare buone notizie per entrambi i club.