Il Torino fa sul serio per Asllani: svelata l’offerta all’Inter

Quello del Torino nei confronti di Kristjan Asllani potrebbe rivelarsi qualcosa in più di un semplice interesse di mercato. Il centrocampista albanese piace non poco al club granata soprattutto per le sue caratteristiche da play. Con il passaggio al 4-3-3 teorizzato dal tecnico Marco Baroni, infatti, in rosa manca un regista da piazzare davanti alla difesa.

Da qui l’idea di puntare proprio su Asllani, sfruttando il suo status di calciatore che non rientra più nei piani dell’Inter di Cristian Chivu. L’ex Empoli, reduce peraltro da una buona amichevole disputata contro il Monza, aprirebbe volentieri ad una piazza come quella del Torino dopo aver ribadito la sua preferenza a rimanere nel campionato italiano.

Secondo Tuttosport, inoltre, potrebbe non essere un ostacolo la valutazione da 18 milioni di euro che l’Inter fa del suo cartellino. Questo perché il club di Urbano Cairo potrebbe intavolare con i nerazzurri una trattativa prendendo come modello la cessione di Sebastiano Esposito al Cagliari, ufficializzata nella giornata di ieri con la formula del prestito con obbligo di riscatto a 4 milioni e 40% ai nerazzurri sulla futura rivendita.

Così facendo, il Torino potrebbe ottenere uno sconto sul cartellino in cambio di una ricca percentuale futura nelle mani dell’Inter. Le due società hanno già intrapreso i primi contatti e continueranno a dialogare anche nelle prossime ore, in attesa di poter trovare un accordo che soddisfi tutte le parti in causa coinvolte in questa operazione.