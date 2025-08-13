“Patto Inter con il sangue”: Lookman non torna più a Bergamo

Prosegue la protesta a distanza di Ademola Lookman che ormai da oltre una settimana ha disertato Bergamo e Zingonia. Dopo aver trascorso un periodo iniziale in Portogallo, il nigeriano è rientrato a Londra al fianco della famiglia. Nella sua testa, come riportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, l’avventura con l‘Atalanta è già conclusa: non esiste dunque “nessuna idea di tornare a Zingonia”.

Lookman ha firmato un patto col sangue con l’Inter e da entrambe le parti c’è l’assoluta volontà a rispettarlo. Il contratto da cinque anni da 4,5 milioni netti a stagione è pronto da settimane negli uffici di Viale della Liberazione ed attende solamente un via libera da parte dell’Atalanta. Proprio l’accordo con i bergamaschi, però, continua ad essere problematico per via della posizione rigida assunta dai Percassi.

Secondo la rosea, l’Inter sarebbe disposta a raggiungere la soglia dei 50 milioni di euro per Lookman tramite i bonus, eventualmente cercando di proporne 45 come base fissa. Allo stesso tempo, la pec con la nuova proposta ufficiale non verrà spedita se prima da Bergamo non verrà formulata l’attesa valutazione del cartellino del nigeriano che i dirigenti nerazzurri attendono da ormai quasi un mese.