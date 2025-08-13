Taremi ad un passo dalla Premier: un ultimo ostacolo

Dopo aver ufficializzato la cessione di Sebastiano Esposito al Cagliari nella giornata di ieri, un’altra cessione di casa Inter si sta per sbloccare. Mehdi Taremi, infatti, si è avvicinato parecchio nelle ultime ore alla Premier League. Dopo i numerosi sondaggi ricevuti specialmente dall’Inghilterra, si è registrata un’accelerata che potrebbe risultare decisiva da parte del Fulham.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il club londinese ha per il momento superato la concorrenza del Leeds. Taremi, che spera in un approdo nel campionato inglese, dovrà però andare incontro al Fulham prima che la trattativa possa decollare. L’iraniano dovrà sacrificare qualcosa in termini di ingaggio, poiché vengono considerati troppi i 3 milioni che guadagna attualmente con l’Inter.

Ad ogni modo, entro la fine di agosto lascerà il club nerazzurro dopo una sola stagione disputata a Milano con un rendimento altalenante e senz’altro deludente rispetto a quanto si auspicavano tutti i tifosi dell’Inter.