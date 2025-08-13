13 Agosto 2025

Blitz del Bologna per Monza-Inter: DOPPIO obiettivo

Il club rossoblù all'assalto

Mancano ancora circa tre settimane alla fine dell’attuale sessione estiva di mercato e per l’Inter saranno giorni molto importanti sia sul fronte delle entrate che su quello delle cessioni. Il club nerazzurro ha infatti ancora alcuni elementi della rosa che rimangono in uscita ma che non sono ancora stati piazzati in nessun’altra squadra.

Uno di questi è Kristjan Asllani che si è impuntato per rimanere in Serie A rifiutando le offerte che gli sono arrivate dall’estero. La soluzione a questo problema di mercato potrebbe però arrivare presto. Il Bologna sembra infatti essersi interessato e l’Inter farà certamente in modo che un’eventuale trattativa possa concludersi con una fumata bianca.

Secondo quanto riferito dal giornalista Nicolò Schira su X, il DT rossoblù Giovanni Sartori era presente in tribuna all’U-Power Stadium per l’amichevole MonzaInter. Il Bologna ha infatti un doppio obiettivo per il suo centrocampo: il primo è proprio Asllani mentre il secondo è Matteo Pessina, capitano dei brianzoli.

👉🏻 CONTINUA A LEGGERE
Foto autore

Autore:
Federico De Milano

Federico De Milano, classe 1998, si è appassionato al calcio e si è avvicinato all'Inter grazie alle giocate di Adriano, suo primo idolo d'infanzia. Laureato in Comunicazione e iscritto all’Ordine dei Giornalisti dal 2023, scrive su Passione Inter dal 2024 e segue con interesse la cronaca delle partite, delle competizioni nazionali e continentali; interessato anche al calciomercato.