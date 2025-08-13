Blitz del Bologna per Monza-Inter: DOPPIO obiettivo

Mancano ancora circa tre settimane alla fine dell’attuale sessione estiva di mercato e per l’Inter saranno giorni molto importanti sia sul fronte delle entrate che su quello delle cessioni. Il club nerazzurro ha infatti ancora alcuni elementi della rosa che rimangono in uscita ma che non sono ancora stati piazzati in nessun’altra squadra.

Uno di questi è Kristjan Asllani che si è impuntato per rimanere in Serie A rifiutando le offerte che gli sono arrivate dall’estero. La soluzione a questo problema di mercato potrebbe però arrivare presto. Il Bologna sembra infatti essersi interessato e l’Inter farà certamente in modo che un’eventuale trattativa possa concludersi con una fumata bianca.

Secondo quanto riferito dal giornalista Nicolò Schira su X, il DT rossoblù Giovanni Sartori era presente in tribuna all’U-Power Stadium per l’amichevole Monza–Inter. Il Bologna ha infatti un doppio obiettivo per il suo centrocampo: il primo è proprio Asllani mentre il secondo è Matteo Pessina, capitano dei brianzoli.