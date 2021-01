Il Sole 24 Ore – Suning dialoga con Bc Partners per una quota azionaria dell’Inter: primi contatti a dicembre

Smentite a più ripetute le voci di una cessione dell’Inter da parte di Suning, questa mattina sono però state confermate le indiscrezioni secondo cui la famiglia Zhang starebbe cercando nuovi soci da far entrare in società. Nello specifico, stando alla notizia riportata nell’edizione in edicola da Il Sole 24 Ore, sarebbero state avviate da qualche settimana delle discussioni preliminari con alcuni fondi di private equity.

In campo, secondo le ultime informazioni, sarebbe sceso il gruppo Bc Partners, già presente in Italia dal 2002 con l’acquisto per un miliardo di euro del gruppo Galbani, e che di recente ha finalizzato assieme alla famiglia Vacchi l’offerta sul gruppo industriale Ima, Opa che si concluderà il prossimo 14 gennaio. Mentre tra gli investimenti italiani va annoverata anche la partecipazione nella catena Cigierre, proprietaria dei ristoranti Old Wild West.

Il noto quotidiano a stampo economico ha confermato la diffusione di un ‘teaser’ (documentazione volta a cercare investitori per trovare capitali) sul mondo Inter in ambienti finanziari londinesi ed asiatici. Già a dicembre, in tal senso, sarebbero iniziati i primi dialoghi con i private equity interessati ad una quota azionaria del club nerazzurro. E, come anticipato qualche giorno fa, è stata la Goldman Sachs la banca d’affari statunitense incaricata dal gruppo Suning per la gestione complessiva dell’operazione.

A causa della crisi economica provocata dalla pandemia, che ha costretto l’Inter a chiudere con un rosso di 102,4 milioni di euro l’ultimo esercizio finanziario, la famiglia Zhang si è messa immediatamente in moto alla ricerca di nuovi investitori, con l’obiettivo primario di rifinanziare per prima cosa il bond da 375 milioni di euro in scadenza nel 2022. Tra le altre cose, stando a quanto viene riferito, nel 2021 potrebbe pure rendersi necessario un aumento di capitale.

