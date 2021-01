TS – Inter, ancora panchina per Sensi. Lo staff predica cautela, sarà un progressivo rientro

Nonostante la scorsa domenica abbia giocato 45 minuti di buonissimo livello, seppur ancora lontano dalla qualità mostrata nei primi due mesi della scorsa stagione, Stefano Sensi pare essere sulla strada giusta per tornare al top della forma. Quest’oggi, nell’impegno in trasferta dell’Inter contro la Sampdoria, l’ex centrocampista del Sassuolo non dovrebbe però prendere il posto di Arturo Vidal, il quale – a causa della brutta prestazione contro il Crotone – potrebbe invece essere rimpiazzato dal ritorno tra i titolari di Roberto Gagliardini.

Come riferito da Tuttosport, infatti, lo staff dell’Inter non è ancora pronto a sbilanciarsi del tutto sulle sue condizioni e finché non sarà tornato al 100% dal punto di vista fisico rimarrà una soluzione da giocare a gara in corso. La voglia dello stesso Sensi rimane tanta, ma il ragazzo sa bene che correre rischi inutili adesso potrebbe rovinare ancora una volta la sua annata. L’idea del club resta dunque quella di lavorare giorno dopo giorno in allenamento con un monitoraggio costante sul progressivo rientro del centrocampista, fino al definitivo raggiungimento di una condizione fisica ritenuta ottimale.

