CdS – La trattativa con Bc Partners e gli altri fondi va avanti in silenzio: i dettagli

Dopo l’esito negativo della prima offerta da parte di Bc Partners per la maggioranza dell’Inter, Suning continua a guardarsi intorno visto l’interesse anche da parte di altri fondi, oltre a quello inglese. La società nerazzurra ha deciso di agire in sordina per la trattativa dell’eventuale cessione del club.

Come riporta il Corriere dello Sport, dopo il messaggio fatto trapelare da Suning che i discorsi con Bc Partners erano stati interrotti e dopo la comunicazione del fondo inglese di aver presentato una proposta ufficiale, le due parti hanno deciso di agire nel silenzio. Resta una sostanziale differenza tra domanda e offerta ma i dialoghi proseguono. La famiglia Zhang ha dichiarato che rispetterà tutti gli obblighi finanziari entro le scadenze, in attesa dell’accordo tra le due parti. Tra i fondi interessati ci sono gli svedesi di Eqt, gli americani Arctos e l’accoppiata Fortress-Mubadala.

La soluzione potrebbe essere anche quella di una cessione delle quote di minoranza o mettere in piedi un’operazione ibrida, tra pacchetti azionari e di finanziamento.

