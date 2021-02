Inter, Barella nella top ten dei miglior assist man in Europa: la classifica

Prosegue il momento d’oro di Nicolò Barella, per distacco il miglior calciatore dell’Inter in questa stagione. Il centrocampista, reduce da una serie impressionante di prestazioni ad altissimo livello, nell’ultimo turno contro la Fiorentina ha realizzato una splendida rete a giro, battendo un Dragowski che sembrava in una condizione eccezionale. L’ex Cagliari, giunto alla terza rete stagionale, ha pure realizzato 10 assist fra tutte le competizioni entrando nella top ten dei migliori in Europa. Andiamo a vedere la classifica nelle prossime schede.

