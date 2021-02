Mercato – Inter, nessuna intenzione di vendere Hakimi in estate. Valutazione che va oltre i 50 milioni

A prescindere da come si evolverà la trattativa per la cessione del club da parte di Suning, il management dell’Inter che si occupa della parte sportiva con a capo l’amministratore delegato Beppe Marotta e il direttore sportivo Piero Ausilio, è più che sicuro di voler costruire il futuro della squadra intorno ad Achraf Hakimi. Ed è per questo motivo che le voci che erano fuoriuscite la scorsa settimana dall’Inghilterra su una possibile cessione dell’esterno marocchino in estate sono prive di fondamento, come del resto confermato dal suo agente Alejandro Camano in esclusiva ai microfoni di Passioneinter.com.

Stando alle ultime riportate dal noto giornalista Fabrizio Romano, effettivamente l’Inter non ha mai mostrato alcun segnale che potrebbe far pensare ad una cessione futura. Come da accordi con il Real Madrid, le rate del pagamento di Hakimi verranno saldate entro la fine del mese di marzo, ma le voci che circolano sul mercato estivo non preoccupano né il club nerazzurro né l’entourage del calciatore. Tra l’altro, in riferimento ai 50 milioni di cui si parlava in merito al prezzo del suo cartellino, va detto che ad oggi il suo valore è nettamente superiore.

