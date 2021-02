Suning-Inter, è finita? Steven Zhang ha un sogno: vuole restare al comando

Bc Partners, Eqt, Ares, Fortress e Mubadala: al momenti sono questi i 5 fondi d’investimento in corsa pronti ad entrare nell’Inter. La domanda che molti tifosi nerazzurri si pongono, arrivati a questo punto, è la seguente: “Ma Suning che fine farà?”

Non è chiaro ancora il valore del pacchetto azionario dell’Inter che verrà ceduto dal colosso cinese, ma arrivano importanti aggiornamenti dal fronte Suning. Secondo infatti quanto riportato da La Gazzetta dello Sport e da La Repubblica, Steven Zhang starebbe pensando di mantenere il controllo della società e di attrarre solo capitali freschi per il futuro dell’Inter. Molto dipenderà però dalle offerte che arriveranno e dalle trattative in corso, ma il presidente ci proverà.

